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أوليفر كان يدعم تهميش شتيغن لصالح نوير :

1 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, ملاعب العالم 44 زيارة

أعلن أوليفر كان، حارس مرمى بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، دعمه لقرار يواكيم لوف، مدرب المانشافت، بشأن اعتماده على مانويل نوير بشكل دائم في حراسة مرمى الماكينات.

وقال أوليفر كان، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت بيلد “أعتقد أن القرار الصائب هو مواصلة منح مانويل نوير الفرصة مرارًا وتكرارًا، لأنه لا لوم عليه بشأن ما حدث للمانشافت مؤخرًا”.

وأضاف “في ذات الوقت، على مانويل نوير أن يأخذ حذره، لأن هناك مجموعة قد وصلت بالفعل إلى نفس مستواه”.

ويعتمد يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بشكل دائم على مانويل نوير في حراسة المرمى، رغم المستويات المميزة التي يقدمها مارك أندريه تير شتيغن مع ناديه برشلونة الإسباني.

يذكر أن تير شتيغن قد عبر عن رغبته في إزاحة مانويل نوير عن عرشه وإنهاء هيمنته على حراسة عرين ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

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