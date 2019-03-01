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الجزائر أغلقت ملف عوار والفرنسيون لا يزالون يتحدثون عنه :

1 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 34 زيارة

لا يزال الإعلام الفرنسي يتحدث عن المنتخب الذي سيمثله لاعب ليون الفرانكو جزائري حسام عوار، فرغم أن هذا الأخير التقى بالناخب الوطني جمال بلماضي من قبل في فرنسا وكشف عن اختياره للمنتخب الفرنسي ولو بشكل غير مباشر، غير أن الفرنسيين وبحسب جريدة “لو 10 سبور” فإن مستقبل عوار لن يكون إلا مع أبطال العالم مستقبلا، حتى وإن لم يقم ديدي ديشان باستدعائه في الوقت الحالي لوجود العديد من الخيارات، في وسط الميدان وسيتركه لينضج أكثر مع منتخب أقل من 23 سنة.
الإعلام الفرنسي: “عوار سيلعب للجزائر إن رفضته فرنسا”
ربما لم تحصل الصحافة الفرنسية على المعلومة التي تؤكد أن عوار لن يلعب للمنتخب الجزائري مستقبلا بقرار من رئيس الفاف والناخب الوطني، وهو ما جعلها تعالج ملفه كبقية المغتربين الذين رفضوا الجزائر من أجل المنتخب الفرنسي، ولما خاب أملهم عادوا والتحقوا بالمنتخب الوطني، فالإعلام الفرنسي قال أن عوار سيلعب للجزائر إلا في حالة عدم استدعائه من منتخب الديكة، غير أن هذا السيناريو لن يتكرر، على الأقل بتواجد بلماضي على العارضة الفنية للخضر.
ب-ب

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