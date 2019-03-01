انتقادات كبيرة لمحرز وغوارديولا يدافع عنه :

لم تكن عودة الدولي الجزائري رياض محرز للمشاركة كأساسي في الدوري موفقة، حيث أشركه المدرب بيب غوارديولا أساسيا في لقاء واست هام الذي جرى سهرة الأربعاء، محرز لعب 55 دقيقة لكنه لم يظهر بوجه طيب على الإطلاق، فرغم محاولاته الكثيرة، إلا أنه لم يكن موفقا في إتمام أي منها وظهر الضغط جليا على وجهه، حيث رغب في كل مرة إثبات قدراته، وعطفا على هذا الأداء الباهت تلقى الجزائر انتقادات كبيرة من الإعلام ومن الجماهير أيضا، حيث أجمع الكل أن محرز مطالب بالاستفاقة واستغلال الفرص وإلا فإن المدرب لن يقوم بإشراكه مجددا ولن يلوم إلا نفسه وقتها .

غوارديولا: “محرز ظهر بوجه طيّب”

رأي المدرب غوارديولا لم يكن كرأي الأنصار، حيث كشف في تصريحات له عقب اللقاء أنه راض عما قدمه محرز في لقاء واست هام، حتى أنه برر له بعض هفواته في هذا الشأن قائلا: ” رياض محرز لعب بشكل جيد، ربما يحتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم أكثر مع زميله كيفين دي بروين” وعن سبب إخراجه في وقت مبكر، قال: ” كانت النتيجة تشير للتعادل، كنا بحاجة للفوز والتقدم أكثر ولذلك قمت بتغييره، أردنا أن نخطو خطوات للأمام ( يقصد لعب هجومي أكثر) “وصنعت تصريحات بيب الحدث بعد اللقاء، حيث اعتبره الكثير دفاعا عن لاعبه وهو المعروف بهذا حتى مع اللاعبين السيئين .

محرز: “حققنا فوزا مهما ضد خصم صعب”

من جهته، عبر رياض محرز عن سعادته الكبيرة في الفوز، حيث عاد للظهور على موقع تويتر وغرد بالقول ” حققنا فوزا مهما جدا ضد خصم صعب، علينا الآن التفكير في اللقاءات المقبلة”، وتعرض محرز في تغريدته لانتقادات كثيرة فمنهم من طالبه بالاستفاقة ومنهم من طالبه حتى بالرحيل، لكن الجزائري بتغريدته هذه يؤكد أنه راض عن وضعه وأنه سيواصل القتال لآخر جولة من الموسم، ولم لا حصد الثنائية والثلاثية والرباعية أيضا، وهو أمر بات في المتناول، حيث يقدم المان سيتي مستويات خرافية.

بورقعة- ع

مرتبط