بن سبعيني ينصب رجلا للقاء كأس فرنسا ويؤكد مستوياته :

أشادت الصحافة الفرنسية يوم أمس الخميس كثيرا بالدولي الجزائري رامي بن سبعيني بعد أدائه الجيد جدا في لقاء كأس فرنسا ضد نادي أورليون، بن سبعيني ورغم أنه لم يبصم على أي مشاركة في أهداف فريقه إلا أنه قدم مستوى كبيرا في الدفاع لدرجة أن صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة منحته يوم أمس أعلى تقييم ونصبته رجلا للقاء، بن سبعيني يكون قد أكد علو مستواه والغريب أن ذلك جاء بعد الإصابة، فقبل الإصابة تلقى انتقادات لاذعة حتى أن المدرب وضعه في الدكة في عدة مناسبات لكن فترة الإصابة قد شحنت البطاريات على ما يبدو، وكان بن سبعيني وبقية زملائه في ران قد حققوا فوزا سهلا على حساب أورليون بهدفين من دون رد ضمن لهم المرور للدور نصف النهائي من كأس فرنسا لأول مرة منذ خمس سنوات .

بورقعة- ع

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