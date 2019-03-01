بيريز يرفع الحصانة عن غاريث بيل :

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم، فلورينتينو بيريز، قرر بشكل نهائي الاستغناء عن نجم الفريق، الويلزي جاريث بيل.

وأكدت التقارير، نقلًا عن مصادر داخل النادي الملكي أن بيل أصبح شخصًا غير مرغوب فيه في ريال مدريد وأن بيريز لا ينوي التراجع هذه المرة عن قراره بالاستغناء عن خدمات اللاعب، كما حدث في مرات سابقة.

وأشارت، إلى أن عدم الانضباط السلوكي الذي أظهره بيل خلال الفترة الماضية كان السبب المباشر والرئيسي وراء غضب بيريز، الذي قرر التخلص من اللاعب.

وكان بيريز يعتقد أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالد عن ريال مدريد سيفسح المجال لبيل لقيادة هجوم الفريق، رغم شخصية اللاعب التي تتسم بالانطوائية، ولكن ما حدث كان شيئا آخر.

ولم يتمكن بيل من تحسين مستواه الفني بعد رحيل رونالدو، ولكن على النقيض شهد أداؤه تراجعًا كبيرًا مقارنة بما قدمه في مواسم سابقة.