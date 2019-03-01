تشيلسي ينجو من عقوبة “يويفا” :

نجا نادي تشيلسي، من عقوبة الاتحاد الأوروبي، الموقعة عليه بسبب هتافات جماهيره العنصرية خلال مباراة مضيفه مول فيدي المجري، في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، ديسمبر.

وذكرت صحيفة “تيليغراف” البريطانية، أن تشيلسي كان سيعاقب باللعب مباراة واحدة دون جماهيره أو بغلق جزء من المدرجات، لكن مسئولو البلوز عقدوا اجتماعًا مع لجنة القيم، والأخلاقيات بـ”يويفا”، وشرحوا لهم الموقف ليتم تفادي عقوبة الحرمان من الجماهير.

وشهدت المباراة هتافات من بعض مشجعي تشيلسي استهدفت برشلونة وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير، أعقبتها أخرى معادية للسامية، في التعادل (2-2) مع مول فيدي بالمجر، في 13 ديسمبر.

وأصدر تشيلسي بيانًا عقب المباراة، أدان فيه بشدة أي شكل من أشكال الكراهية الدينية أو العرقية.

وكان رئيس نادي تشيلسي بروس باك، أكد أن النادي لن يهدأ ويعمل من أجل إقصاء جميع من يمارس العنصرية في مدرجات البلوز.