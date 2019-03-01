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توتنهام يخشى تحركات ريال مدريد :

1 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 41 زيارة

يعيش دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، حالة من القلق، بشأن مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، خشية رحيله إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “صن”، أن توتنهام يعتقد أن بوكيتينو سيبحث عن خوض تجربة جديدة بعد فشله في حصد أي لقب مع السبيرز، بجانب ابتعاده نسبيًا عن المنافسة على لقب البريميرليغ هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد تواصل مع بوكيتينو الصيف الماضي، رغم توقيعه على عقد لمدة 5 سنوات مع توتنهام، حيث كان المدرب مستعدًا للحديث مع الملكي، لكنه طلب من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الدخول في مفاوضات مع السبيرز.

ويعتقد توتنهام أن الريال مستعد لدفع 40 مليون جنيه إسترليني للسبيرز مقابل استقدام بوكيتينو للفريق الملكي، الذي يعيش فترة سيئة بالخروج من كأس ملك إسبانيا، بجانب ابتعاده بفارق 9 نقاط عن برشلونة متصدر الليجا.

يذكر أن ماوريسيو بوكيتينو كان المرشح الأول لنادي مانشستر يونايتد، لتولي تدريب الشياطين الحمر، بداية من الموسم المقبل.

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