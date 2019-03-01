تيتي يتنبأ بتوهج نيمار في كوبا أمريكا :

أكد تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أن النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، سيكون في حالة بدنية أفضل في كوبا أمريكا التي تقام الصيف المقبل، أكثر مما كان عليه في كأس العالم الماضي.

وقال تيتي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “الآن هو يسير على علاج فسيولوجي عكس ما حدث في فترة ما قبل كأس العالم العام الماضي”.

وأضاف مدرب البرازيل: “نتمنى أن يقدر على المشاركة في 5 أو 6 مباريات مع سان جيرمان قبل المشاركة في كوبا أمريكا، ما يعني أنه سيكون بحالة بدنية جيدة أفضل مما كان عليه في المونديال”.

وبسبب الإصابة، التي يعاني منها نيمار في مشط القدم اليمنى، سيغيب نجم باريس سان جيرمان عن منتخب البرازيل في وديتين أمام بنما وجمهورية التشيك، لكن مدرب السيليساو، تيتي، لم يستبعده من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي، الذي يستضيف كوبا أمريكا في جوان المقبل، سيلعب في المجموعة الأولى من البطولة بجانب بوليفيا، وفنزويلا بالإضافة إلى بيرو.