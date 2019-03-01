ديلاني يضع رويس وميسي في نفس المكانة !!

أكد توماس ديلايني، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، أن متصدر “البوندسليغا” تأثر بغياب قائده ماركو رويس بداعي الإصابة.

ووضع ديلايني، نجم فريقه رويس والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني في مرتبة واحدة، حيث أكد متوسط ميدان أسود الفيتسيفال أن رويس “ضامن للنجاح” فوق المستطيل الأخضر على غرار نجم البلوغرانا الأول.

وتراجع مستوى بوروسيا دورتموند كثيرًا في الآونة الأخيرة، حيث عجز الفريق الألماني عن تحقيق أي انتصار في 5 مباريات متتالية، في كافة المسابقات، وواصل نزيف نقاط مهمة في سعيه نحو التتويج بالألقاب نهاية الموسم.

وتقلصت حظوظ بوروسيا دورتموند كثيرًا في المرور إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام توتنهام (0-3) في حين، لم تعد تفصل بينه وبين ملاحقه المباشر في الدوري الألماني بايرن ميونيخ سوى 3 نقاط.

وقال ديلايني في مقابلة صحفية مع قناة “أورو سبورت” الرياضية: “لا يمكن تعويضه (رويس). وهذا جيد وسيء في نفس الوقت”، مضيفًا: “عندما يغيب ميسي، فإن برشلونة يواجه مشكلة أيضاً”.

وتابع ديلايني حديثه عن قائد بوروسيا دورتموند: “قد لا يكون رويس اللاعب، الذي يتحدث كثيراً على أرض الملعب، لكنه قائد في المباراة سواء من الناحية الفنية أو التكتيكية”.

يشار إلى أن بوروسيا دورتموند، تلقى دفعة قوية بعد عودة رويس إلى التدريبات الجماعية، فيما سيحل متصدر الدوري الألماني ضيفاً ثقيلاً على أوغسبورغ في مباراة قوية برسم الأسبوع الـ 24 من “البوندسليغا”.