زطشي يتحدى الولاة ويطالب مدوار بعدم تأجيل أي مباراة دون استشارته :

كان من بين أهم المحاور التي نوقشت خلال اجتماع الأربعاء المنصرم، بين أعضاء المكتب الفدرالي خلال بالإضافة إلى المنتخب الوطني الأول المقبل على تربص مارس القادم، أين تنتظره مباراة رسمية أمام المنتخب الغامبي، وأيضا تعيين خليفة لولد زميرلي، في منصب نائب رئيس “الفاف”، البطولة الوطنية المحترفة لقسميها الأول والثاني، حيث يمني رئيس نادي بارادو السابق النفس في أن تنتهي هاتين البطولتين في موعدهما المحدد، وأن يتمكن مكتب الرابطة الذي يترأسه عبد الكريم مدوار من تتدارك مواعيد المباريات المؤجلة في الفترة الأخيرة.

رئيس “الفاف” طالب مدوار بعدم اتخاذ أي قرار تأجيل دون استشارته

هذا وقد طالب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي من رئيس الرابطة الوطنية المحترفة عبد الكريم مدوار عدم الارتجالية في اتخاذ قرارات تأجيل اللقاءات مستقبلا، من دون العودة إلى مكتب “الفاف”، فبالرغم من أنه يمكن القول بأن موقف زطشي يعتبر تدخلا صريحا في صلاحيات رئيس الرابطة المحترفة، إلا أن “الفاف” منحت لنفسها الأولوية في اتخاذ القرارات الخاصة بشأن البرمجة القادمة لما تبقى من جولات البطولتين المحترفتين الأولى والثانية.

تحدى جميع الولاة المطالبين بتأجيل اللقاءات

كما طلب زطشي من مدوار، عدم الخضوع لطلب أي وال من ولاة البلاد الذين يطالبون بين الحين والآخر بتأجيل بعض المباريات التي تحتضنها ملاعب ولاياتهم، وهذا بسبب ما تعرفه البلاد من توتر أمني جعل الولاة يخشون الانفلات جراء التجمع الكبير للأنصار في مدرجات الملاعب، يأتي هذا في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات الرئاسية، وكان زطشي قد تلقى أوامر فوقية من قبل بإنهاء الموسم الكروي قبل تاريخ الـ 18 من شهر أفريل القادم، حيث كان حديث رئيس الاتحادية واضحا ومفهوما، من خلال مطالبة مدوار باللجوء إلى الرجل الأول في “الفاف”، الذي بدوره يحدد إن كانت المباراة ستؤجل أم لا.

م.د

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