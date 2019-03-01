سليماني يغيب لثاني مرة عن التدريبات وقد يعرف مصير بن زية :

كشفت الصحافة التركية أمس أن المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني غاب عن الحصة التدريبية التي أجراها فريقه، وهي المرة الثانية التي يغيب فيها الجزائري بعد استئناف فينرباتشي للتدريبات عقب التعادل في داربي إسطنبول أمام الغريم بيشكتاش، وهو الداربي الذي لم يتواجد سليماني حتى في القائمة المعنية به، كما غاب من قبل عن لقاء إياب الدوري الأوروبي أمام زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، لهذا كثرت التأويلات حول الغياب لحصتين متتاليتين عن التدريبات وطرحت العديد من التساؤلات حول السبب الحقيقي لابتعاده.

الإعلام التركي يتحدث عن غياب مرخص

غياب سليماني عن التدريبات، والذي طرح الكثير من علامات الاستفهام، برره البعض، فالمواقع المقربة من فينرباتشي أكدت أن المهاجم الجزائري يملك ترخيصا من المدرب أورسون ينال بالغياب وذهبت حتى إلى التأكيد أن إبعاده عن القائمة المعنية بلقاء الداربي السابق كان لظروف خاصة، وليس لأسباب فنية مثلما تداول في تركيا، ليبقى هذا السيناريو ورادا جدا، خاصة أن سليماني معروف عليه الجدية في العمل وقلة الغيابات، كما أنه لا يعاني من أية إصابة تذكر.

حديث عن تشاجره مع المدرب والإدارة

بالمقابل، وعكس ما تم تداوله عن غياب مرخص، ذهبت تقارير أخرى للحديث عن تشاجر سليماني مع مدربه بعد إبعاده عن اللقاء الأخير وقبله في الدوري الأوروبي، حيث طلب استفسارات عن تهميشه، وهو ما لم يتقبله المدرب الذي منح العديد من الفرص للمهاجم الذي سجل هدفا واحدا في البطولة وتحدى الجميع بمنحه عديد الفرص التي أخفق سليماني في اغتنامها، كما أن ذات المواقع تحدثت عن عقوبة من الإدارة.

وضعيته تتعقد ومشاركته في تربص مارس غير مؤكدة

بعد تهميشه نهائيا من المدرب التركي في لقاءين متتاليين وإن استمر الوضع على حاله، فإن مهاجم الخضر يسير إلى تضييع التربص القادم للمنتخب المنتظر بداية من 18 مارس الجاري، فالتربص يحمل أهمية كبيرة جدا للناخب الوطني والذي يعتبره بمثابة تحضير مبكر للمشاركة في نهائيات الكان القادمة،والأكيد أنه سيستدعي اللاعبين الجاهزين والذين يملكون حجم منافسة عاليا وسليماني ليس منهم حاليا، كما أن فترة التجريب انتهت، دون نسيان نقطة مهمة جدا لا تخدم سليماني الذي تحول إلى لاعب بديل عقب حجز بونجاح للمكانة الأساسية وغيابه لن يؤثر على القاطرة الأمامية للمنتخب.

يتجه لعيش سيناريو بن زية بطريقة مغايرة

تتزايد المخاوف حول إمكانية خروج سليماني نهائيا من حسابات مدربه في فينرباتشي، وهو ما يعني السير على خطى مواطنه بن زية غير المؤهل نهائيا للعب ما تبقى من البطولة، وسيبقى دون أية منافسة حتى نهاية الموسم إن لم ينقذ نفسه بالخروج سريعا صوب إحدى البطولات التي لم تنطلق بعد على غرار الدوري الأمريكي، فإن كان إبعاد بن زية قانونيا، فسليماني سيدفع أيضا لنفس الوضعية ولكن بطريقة أخرى، وهنا يعني أن كان مصر القادمة لن تعرف تمثيلا من البطولة التركية باستثناء فيغولي.

ب-بكوش

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