سولسكاير يغير وجهة إدارة مانشستر يونايتد :

بدأت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، التفكير في إعطاء الفرصة للنرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر، من أجل تدريب النادي بعقد دائم، لكنه سينتظر إلى نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية،، أن رؤساء نادي مانشستر يونايتد أصبحوا مستعدين لمنح الفرصة لسولسكاير في تولي مهمة تدريب النادي بعقد دائم.

ويعتقد المسئولون أن عودة الروح للشياطين الحمر كان سببها المدرب النرويجي لذلك أصبحوا يروا المدرب صاحب الـ48 عامًا، الرجل المناسب لهذه المهمة.

العديد من التقارير الصحفية كانت قد تحدثت عن وضع إدارة مانشستر يونايتد للثنائي ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، وماسمليانو أليغري، مدرب جوفنتوس، كمرشحين لتولي مهمة تدريب النادي بداية من الموسم المقبل.

وكان مانشستر يونايتد متخلفًا عن المربع الذهبي للدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، أما الآن بات على بُعد نقطة وحيدة من التواجد في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وهو هدف إدارة النادي بالتواجد في “التشامبيونزليغ” الموسم المقبل.

وحقق سولسكاير 8 انتصارات متتالية في بدايته مع النادي، وهو أمر لم ينجح فيه أسطورة النادي السير أليكس فيرغسون كان من ضمنهم الفوز أمام آرسنال، وتشيلسي في الكأس.

سولسكاير يحظى بدعم كبير من أساطير، ونجوم مانشستر يونايتد على رأسهم فيرغسون، كما أن التعاقد مع المدرب النرويجي خيار أفضل ماديًا من بوكيتينو، الذي قد يصل قيمة فسخ عقده مع توتنهام إلى 50 مليون إسترليني.