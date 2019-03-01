شتيغن يرفض الاستسلام أمام هيمنة نوير :

رفض الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة، الاستسلام أمام وضعه الحالي في منتخب بلاده، في ظل الاعتماد بشكل دائم على مانويل نوير، نظيره في بايرن ميونخ.

وقال تير شتيغن في تصريحات أبرزها موقع فضائية سبورت 1 “احترم بشدة ما فعله مانويل لألمانيا، نظرًا لظهوره الرائع في بطولات مختلفة، لكني أريد الحصول على الفرصة واستكمال المسيرة”.

وكان يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، قد أكد في وقت سابق أن نوير سيظل الخيار الأول له، رغم إشادته بمستوى حارس البارسا.

وأضاف شتيغن “في النادي، قاتلت وقدمت أداء جيدًا، وهو شرط أساسي يجعلني قادرًا على المطالبة بالحصول على فرصتي مع المانشافت”.

وختم حارس برشلونة حديثه بقوله “أنا في حالة جيدة، أفعل كل ما بوسعي لإقناع المدرب من أجل منحي الفرصة”.