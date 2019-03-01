غلام يثير القلق في نابولي وتخوّفات من تجدّد إصابته :

بقي الطاقم الطبي لنادي نابولي حائرا في وضع الدولي الجزائري فوزي غلام، فرغم أنه يشارك مع الفريق منذ قرابة الشهرين أو أزيد بقليل، إلا أنه لم يشف نهائيا بعد، فالطاقم الطبي بقيادة الطبيب دي نيكولا لم يعد يفهم سبب تجدد الآلام رغم أن الأشعة التي أجراها اللاعب وجميع الكشوفات أكدت شفاءه من الإصابة، الطاقم التدريبي في نابولي يتخوف كثيرا من تجدد الإصابة وذلك سيكون بمثابة الكارثة، هذا وكان غلام قد شفي من الإصابة في بداية سبتمبر الماضي لكن الطاقم الطبي أبقاه لشهرين ونصف دون مشاركة فقط لتخوفه من تجدد الإصابة .

اللاعب يخضع لمتابعة دقيقة وحصص علاج لغاية الآن

الغرابة في وضع غلام لم تتوقف على مشاركته مع وجود آلام في ركبته، لكن أيضا لمواصلة الحصص العلاجية لغاية الآن، الصحافة الإيطالية قالت يوم أمس أن الدولي الجزائري وإضافة إلى الحصص التدريبية مع بقية زملائه يخضع لحصص علاجية من أجل معرفة سبب الآلام وطريقة التخلص منها، على أمل أن يكون الأمر في صالحه في الفترة المقبلة ويتخلص غلام من الإصابة نهائيا لأنه لا يستحق غيابا طويلا آخر، هذا وكان غلام قد سافر لعيادة فيلا ستيوارت في عدة مناسبات وأكد له الطبيب المشرف على عمليته أنه شفي نهائيا.

أنشيلوتي يريد إشراكه ضد جوفنتوس لكنه غير متأكد من ذلك

موقع “إل ميا نابولي” قال يوم أمس أن المدرب أنشيلوتي ضبط تشكيلته المثالية التي ستواجه جوفنتوس غدا الأحد ولم يتبق أمامه سوى اختيار لاعب واحد فقط وهو الظهير الأيسر، حيث جرب غلام في التشكيلة الأساسية لكنه ليس متأكدH من مشاركته ضد جوفنتوس، حيث وضع له بديلا جاهزا وهو السيد هيساي ( ليس ظهيرا أيسر في الأساس) الموقع السابق قال أن رغبة مدرب نابولي تتوجه لإشراك غلام لكن الأمر ليس بيده بل بيد الطاقم الطبي الذي قد يثنيه عن هذا القرار، لأن مشاركة غلام في عدد كبير من اللقاءات في فترة وجيزة لن تكون في صالحه، الموقع السابق أشار أيضا إلى الجزائري الآخر آدم وناس الذي لن يشارك أساسيا وسيبدأ من الدكة.

هل سيستدعى للمنتخب وهو على هذه الحالة؟

لم يتحسن وضع غلام رغم مرور وقت كبير على عودته للمشاركة، وهو ما يدفعنا لطرح تساؤل كبير عن وضعه مع المنتخب، الطاقم الطبي لنادي نابولي متخوف من إصابة غلام ويشركه في لقاء من كل ثلاثة أو أربعة لقاءات، فهل سيسمح له بدخول التربص المقبل للمنتخب الوطني، بلماضي ومراعاة للمصلحة العامة سيكون مطالبا بإعفاء فوزي من التربص المقبل للخضر رغم أهميته، ففي حال رغب في رؤية غلام معه في الكان عليه تركه في ناديه لمواصلة العلاج، لأن غير ذلك سيكون في غير صالحه.

بورقعة- ع

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