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فارس: “البداية كانت صعبة لكني تأقلمت الآن مع الفريق”

1 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 30 زيارة

أدلى لاعب الخضر ونادي سبال محمد سليم فارس أمس بتصريحات لموقع “تيلستنسي” الخاص بأخبار ناديه تكلم فيها عن بدايته مع النادي، حيث قال أن بدياته كانت سيئة جدا و لم يتأقلم بسرعة مع الفريق، وهو ما سبب له انتقادات لاذعة من الصحافة والأنصار بسبب سوء مستواه، لكن مع مرور الجولات تحسنت الأمور وصار يلعب بشكل جيد واندمج مع بقية زملائه في الفريق، فارس قال أن الأجواء الآن باتت رائعة وأنه يقاتل في كل لقاء من أجل تقديم أفضل المستويات، وقال الموقع السابق تعليقا على تصريح فارس أن الجزائري بات يقدم مستويات هائلة جعلته من نجوم الفريق ومن العناصر التي من الصعب جدا الاستغناء عنها حتى نهاية الموسم.
بورقعة- ع

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