فينرباتشي يرمي بثقله من أجل انتداب براهيمي

كشفت صحيفة فاتاتيك وأكبر الصحف التركية، أن إدارة فينرباتشي بدأت في التخطيط للموسم المقبل، الصحيفة السابقة قالت أن النادي مصر هذه المرة على اختيار الأسماء التي ستلعب بعناية وسيعمل على اختيار الأسماء الكبيرة، الاسم الأبرز على قائمة المطلوبين هو الدولي الجزائري ياسين براهيمي، فمستواه ومجانية الصفقة أمران يدفعان الإدارة للمنافسة على ضمه ودخول صراع كبير أيضا لأجله، ولا يعتبر ارتباط براهيمي الحالي بفينرباتشي، حيث سبق للنادي التركي أن رغب في ضمه في جانفي لكن الانتقال وقتها كان مستحيلا .

المدير الرياضي لديه خبرة مع اللاعبين الناطقين بالفرنسية ويعد بجلبه

صحيفة فاناتيك لم تكتف بالتأكيد على أن براهيمي سيكون على رأس قائمة المطلوبين، بل كشفت أن المدير الرياضي للنادي داميان كومولي وعد بالتكفل بالصفقة وأنه سيقنعه بالقدوم، حيث قالت أن للرجل خبرة كبيرة في إقناع اللاعبين الناطقين بالفرنسية أو خريجي المدارس الفرنسية، وسبق وعمل ذلك مع بن زية وسليماني هذا الموسم وشحشوح وفالبوينا الموسم الماضي، رغم أن وضع النادي لم يكن يبشر أبدا ولم يكن يغري أي لاعب للقدوم، في انتظار ما إذا كان سينجح مع براهيمي أم لا.

مشكلة الراتب لن تطرح والنادي سيوفر 9 ملايين أورو بعد انتهاء عقدي فالبوينا وسليماني

وسائل الإقناع لدى المدير الرياضي لفينرباتشي واضحة ويجب أن تتعلق فقط بالأموال لأن لا شيء يغري في نادي مثل فينرباتشي، فاناتيك قالت أن براهيمي يتقاضى حاليا ما يفوق المليون أورو بقليل، وهو يطالب براتب مرتفع ( يصل لـ 3.5 مليون أورو ) وهو راتب يمكن أن يوفره له النادي بسهولة، بل أكثر من ذلك، حيث قال أن الميزانية لا تسمح بجلبه في الموسم الحالي، لكن الموسم القادم قد تتغير الأمور، النادي سينهي تعاقده مع الفرنسي فالبيونا والذي يتقاضى ما يفوق الأربعة ملايين أورو بقليل، إضافة إلى رحيل سليماني الذي يتقاضى ما يقل عن الخمسة ملايين أورو بقليل، وراتب هذين اللاعبين سيوفر الراتب المحترم لبراهيمي، التقارير التركية لم تشر للقيمة المالية التي ستوجه لبراهيمي لكن في حال وجه له راتب سليماني فقط وهو 4.85 مليون أورو فإنه سيكون كفيلا بإقناعه، فما بالك إن كان الراتب أكبر.

عدم قدرة فينرباتشي على لعب منافسة أوروبية هو ما يثني الجزائري

صحيح أن الإغراءات المالية كبيرة جدا في نادي فينرباتشي، لكن هناك عوامل قد تجعل براهيمي يحجم عن اللعب في تركيا، فبغض النظر عن ضعف الدوري ورغبة ياسين في اللعب في دوري كبير، فإن نادي فينرباتشي في حد ذاته ضعيف، براهيمي ترك بورتو الذي يلعب دوري الأبطال كل موسم للعب ذات المنافسة في ناد آخر وليس اللعب في ناد لا يشارك في أي منافسة أوروبية الموسم التالي، وهو ما قالت صحيفة فاناتيك أنه سيكون عقبة كبيرة، ليس فقط لإقناع براهيمي لكن أيضا لإقناع اللاعبين الآخرين والذين سيفضلون من دون شك التخفيض من القيم التي يطلبونها فقط، للعب في منافسة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي كحد أدنى .

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