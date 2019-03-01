لحسن يستأنف التدريبات وينفي الشائعات :

أعلن نادي ملقا أمس الأربعاء أن لاعبه الجزائري مهدي لحسن قد استأنف التدريبات أخيرا، التقارير الإسبانية قالت أن لحسن لم يشارك بصفة كاملة في الحصة التدريبية، لكنه شارك على الهامش وقام بحصة على العشب الطبيعي لأول مرة، وهذا بعد أن اكتفى بالعلاج وحصص تقوية العضلات في عيادة النادي، عودة لحسن تنفي كل الأخبار التي تكلمت عن نهاية موسمه ونهاية مشواره بالتالي، حيث سيقاتل من دون شك حتى آخر دقيقة من مشواره الذي يرغب في إنهائه في أرضية الميدان وليس في العيادات، وكانت تقارير إسبانية قد كشفت أن لحسن تعرض لقطع في أرٍبطة الكاحل وهي إصابة تستوجب ابتعاده لقرابة السنة لكن الأمر غير صحيح ولحسن قد يعود في غضون شهر فقط .

بورقعة- ع

مرتبط