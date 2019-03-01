مبولحي يسقط برباعية جديدة :

تلقى نادي الاتفاق خسارة قاسية على يد مضيفه نادي التعاون في اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي الممتاز، قوامها رباعية مقابل هدف وحيد، من جانب الاتفاق كان الحارس الجزائري الرايس مبولحي أساسيا كالعادة، غير أنه أخفق في تجنب تلقي شباكه لهذه الرباعية، والتي تعتبر الثانية له في ظرف أسبوعين عقب رباعية الفصيلي في الجولة ما قبل الماضية، لتكون هذه الخسارة بمثابة ضربة جديدة للرايس الذي لا يزال يبحث عن استعادة مستواه المعهود قبل أيام من دخول تربص المنتخب الوطني، فمبولحي ورغم البداية القوية مع الاتفاق تراجع بشكل رهيب في الآونة الأخيرة وتعرض لبعض النقد رغم دعم الإدارة والمدرب له، ومع هذا سيظل الحارس الأول للخضر رغم المنافسة التي يفرضها عليه دوخة وأوكيدجا.

ب-ب

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