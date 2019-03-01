هازارد: كيبا اعترف بخطئه وسنتخطى الأمر

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، عن أزمة زميله الحارس الإسباني كيبا أريازابالاغا، التي وقعت في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي.

وعاقب مدرب تشيلسي، الحارس كيبا بإجلاسه على الدكة، بعدما رفض استبداله في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني لمواجهة مانشستر سيتي، التي خسرها البلوز بركلات الترجيح.

قال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” البريطانية: “كيبا يمتلك موهبة مميزة تجعله قادر على الوصول لقائمة أفضل حراس المرمى في العالم”.

أضاف: “هو شرح موقفه للنادي وللاعبين بالإضافة للمدرب ولكاباييرو أيضا، هو يعلم أنه أخطأ، وسنحاول تخطي هذا الأمر”.

وعن حالة هازارد البدنية عقب شكواه من بعض الآلام بعد مباراة مانشستر سيتي أكد اللاعب البلجيكي أنه بخير.

وأوضح: “لم أكن جيدا في مباراة السيتي، لا زلت أشعر بمجهود الـ120 دقيقة، التي شاركت فيها أمام السيتي في ساقي حتى الآن، لا يزال لدي بعض الآلام في الفخذ، وكنت قد لا أشارك بعدها، لكن الألم بدء يزول حاليًا، أنا جيد”.