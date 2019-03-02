أليغري: لست واثقا من عبور عقبة أتلتيكو مدريد

أكد ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لجوفنتوس، أن فريقه سيكون مستعدًا لمواجهة أتلتيكو مدريد، في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، مشددًا بالوقت ذاته على أنه غير واثق من العبور للدور التالي.

وقال أليغري خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة الغد بالدوري أمام نابولي: “أمر طبيعي أن أبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، لم أكن أبدًا مستخدمًا كبيرًا لها، كل الدراما التي أعقبت ذلك أدهشتني”.

وأضاف “في السنوات القليلة الماضية، كان لدينا الكثير من الرضا، وحتى الآن ما زلنا في سباقي الإسكوديتو ودوري أبطال أوروبا، الانتقادات جزء من اللعبة وأنا أقبل النقد إذا كان بناء، أعمل بحماس وشغف كبيرين وأحاول أن أضرب مثالاً بسلوكي”.

وتابع أليغري “الفريق سيدخل مباراة العودة أمام أتلتيكو مدريد في أعلى حالاته، لا أعرف ما إذا كنا سنتأهل لكن الفريق سيكون جاهزًا بالتأكيد، سنحتاج للملعب بأكمله خلفنا، من أجل دفع الفريق”.

وأردف “مواجهة نابولي وجوفنتوس ستكون مهمة للإسكوديتو، سنلعب في مباراة كبيرة وليلة ضخمة في كرة القدم الإيطالية”.

وأتم مدرب البيانكونيري “غدًا هناك فرصة لأن نلعب باثنين في وسط الملعب، إذا قررت زيادة عدد المهاجمين، واحد من إيمري كان أو رودريغو بنتانكور سيتواجد في منتصف الملعب”.

وسيحل جوفنتوس ضيفًا على نابولي، غدًا الأحد، بملعب سان باولو، ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي.