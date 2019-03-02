إدارة نيس تعلن شفاء عطال بشكل كامل :

وضع الموقع الرسمي لنادي نيس الفرنسي أمس الجمعة تقريرا عن الحصة التدريبية التي خاضها الفريق يوم أمس وحالة بعض اللاعبين المصابين، التقارير قال أن لاعب الخضر يوسف عطال قد تخلص من الإصابة بشكل كامل وسيكون حاضرا مع الفريق في لقاء ستراسبورغ الذي سيقام يوم غد الأحد، وكان عطال قد استأنف تدريباته يوم الأربعاء الماضي، لكنه كان بحاجة لترخيص طبي من طرف أطباء الفريق للعودة للمشاركة وهو ما حصل بالفعل، حيث قال الموقع الرسمي أنه سيكون لائقا للعب اللقاء، على أن يكون الأمر والقرار الأخير بيد المدرب باتريك فييرا .

بورقعة- ع

مرتبط