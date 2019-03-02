الانتقادات تطال محرز من جديد :

لم يتوقف الإعلام الانجليزي من انتقاد لاعب المنتخب الوطني ونادي مانشستر سيتي رياض محرز، وخاصة عقب أدائه في اللقاء الأخير أمام واست هام، والذي شارك فيه كأساسي، حيث أعدت أمس صحيفة “التيليغراف” العريقة تقريرا كاملا عن مستوى رياض منذ التحاقه ببطل البريميرليغ الموسم الماضي، حيث قالت أن محرز لم يقدم أي شيء للفريق رغم تسجيله لعشرة أهداف وتقديم عشر تمريرات حاسمة، لأن الآمال المعلقة عليه والأموال التي دفعت فيه أكبر بكثير من هذه الأرقام التي حققها حتى الآن، كما طالبته ذات الصحفية بضرورة الاستفاقة وتحسين أداءه على المستوى الفردي والجماعي وكذلك القتال على الكرة واللعب بحرارة أكبر على أرضية الميدان.

“التيلغيراف” أكدت أن التعاقد معه كان خطأ

ذهبت الصحيفة في تقريرها إلى أبعد الحدود، حين قالت أن التعاقد مع محرز كان خطأ من المدرب بيب غوارديولا، الذي كان من الأولى له وضع الثقة في اللاعب إبراهيم دياز وعدم تركه يرحل إلى ريال مدريد بمجرد قدوم محرز الذي خيب كل الآمال المعلقة عليه، فالجزائري لا يقدم الإضافة للهجوم ودائما ما يلعب بعيدا عن بقية زملائه في شكل غير مفهوم، وهو ما يفسر حسبها نقص الثقة في النفس وكأن محرز الذي قاد ليستر قبل عامين إلى ثورة في البريميرليغ اختفى نهائيا وحل كأنه محرز لآخر فاقد للعطاء.

تصريحات غوارديولا تدينه ومشاركته اليوم أمام بورنموث مستبعدة

في الوقت الذي اعتبر البعض أن المدرب غوارديولا دافع عن محرز لما قال في الندوة الصحفية أنه قدم لقاء جيدا، ذهب البعض إلى الجزء الثاني من تصريحاته بخصوص اللاعب والتي قال فيها أنه كان يجب عليه إخراجه من أجل التسجيل، حيث فهمت على أنها رسالة واضحة بأن محرز لم يقدم أية إضافة للخط الأمامي، وكان سلبيا، ولهذا وجب إخراجه وإشراك من بإمكانه فك شفرة دفاع واست هام، وهو ما حدث بالفعل دقائق بعد مغادرة محرز لأرضية الميدان، هذه التصريحات تعني أن مكان محرز لن يكون مع الأساسيين في لقاء اليوم أمام بورنموث.

ب-ب

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