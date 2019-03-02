المدير الفني الوطني: ” سنكلف أشخاصا مؤهلين لمراقبة المواهب الشابة في الخارج”

أكد المدير الفني الوطني عامر شفيق في تصريحات إذاعية صباح أمس أنه اقترح على رئيس الفاف خير الدين زطشي أفكار جديدة من أجل انتداب اللاعبين الشبان واكتشاف المواهب الجزائرية في مختلف البلدان الأوروبية على وجه الخصوص، واعتبر شفيق أن ذلك يمكن تجسيده بالاعتماد على بعض الأشخاص المؤهلين والذين ستوكل إليهم مهمة التنقيب عن هؤلاء اللاعبين، لكي يستفيد منه المنتخب الوطني في مختلف فئاته السنية وهنا قال: ” المواهب الجزائرية موجودة في كل بقاع العالم، ولهذا تحدثنا مع رئيس الفاف لتجسيد مشروع جديد يسمح لنا بالوقوف على هؤلاء اللاعبين، وذلك بوضع أشخاص مؤهلين، تصلنا العديد من الرسائل من جزائريين خارج الوطني يقترحون علينا بعض اللاعبين من أجل معاينتهم واستدعائهم للفئات الشابة، فخير مثال على ما أقول هو اللاعب بلخير الذي اكتشفه بوعلام شارف، وهو يشارك بشكل دوري في تربصات المنتخب الوطني”.

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