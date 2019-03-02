باتيلي: “هدفي تكوين اللاعبين وتطوير الفنيين والنجاح مع منتخب الآمال”

خص مدير المنتخبات الوطنية الفرنسي لودوفيك باتيلي الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بحوار تكلم فيه عن أهدافه مع الفاف والمشروع الذي ينوي تجسيده على المدى المتوسط، كما تطرق الفرنسي إلى كيفية الاتصالات التي جرت مع الرئيس زطشي، حيث قال أنه وقع على عقد يمتد لسنتين للإشراف على المنتخبات الوطنية وكذلك مدربا لأقل من 23 سنة الذي قاده في تربص تونس الأخير، وهدفه هو الناجح في تحقيق الأهداف المسطرة مع الآمال وتطوير المنتخبات الأخرى.

“زطشي اتصل بي ومشروع الفاف كبير ومهم”

بعدها تحدث التقني الفرنسي عن كيفية الاتصالات به، والتي كان بصفة مباشرة مع رئيس الفاف خير الدين زطشي بمجرد تعيينه في منصبه، قبل أن تتجدد الاتصالات لشرح المشروع، الذي ينوي تجسيده في الجزائر وهنا قال باتيلي: ” كان لدي اتصال أولي مع رئيس الفاف وذلك بعد تعيينه على رأس الاتحادية وفي شهر ديسمبر الماضي التقيته وشرح لي المشروع الذي يريده والمنصب وكل شيء يتعلق بمهمتي الجديدة، فعلا المشروع مهم وكبير، فقد وصلت إلى هنا يوم الفاتح فيفري، لكن كما قلت الاتصالات كانت منذ مدة طويلة.

” سأعمل المستحيل لتحقيق الأهداف المسطرة”

عن الأهداف التي سطرها مع الفاف وفق المشروع المتفق عليه، قال باتيلي أنه يملك عقدا حتى 2021 وهو يعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منه على المدى المتوسط والتي تشمل تكوين اللاعبين وتطوير الفنيين والإشراف على المنتخبات الوطنية، كما اعترف أن رئيس الفاف منحه الورقة البيضاء لوضع برنامجه وإنجاحه وقال أيضا: ” سأعمل المستحيل من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في عقدي والذي يمتد حتى 2021، وأنا واثق من النجاح، خاصة أن الرئيس منحني بطاقة بيضاء، سنعمل على تكوين اللاعبين وتأطير الفنيين، لقد لامست رغبة عند الجميع من أجل الوصول إلى النجاح، وهو سبب قبولي لهذا التحدي وأنا أعرف جيدا هذا المجال، كما أن المشروع مهم للغاية وثقيل جدا، وهناك الكثير من النقاط التي يجب تحسينها ولو نملك بعض الوقت سنحقق نتائج جيدة قريبا”.

ب-ب

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