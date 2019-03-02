براهيمي على موعد مع قمة الدوري ضد بنفيكا اليوم :

كشفت تقارير برتغالية أمس الجمعة أن اللاعب الجزائري ياسين براهيمي قد تعافى نهائيا من تبعات الإصابة التي عانى منه ضد روما وسيكون جاهزا للقاء اليوم ضد بنفيكا في أهم لقاء في الموسم الحالي، براهيمي تدرب بشكل عادي طيلة الأسبوع، كما شارك في لقاءين كبديل ضد تونديلا في الدوري وسبورتينغ براغا في الكأس، وهو ما سيسمح له بالمشاركة كأساسي سهرة اليوم، حيث توقعت الكثير من الصحف أن كونسيساو سيشركه منذ البداية وهو الذي تركه لهذا اللقاء، لقاء اليوم سيكون بالغ الأهمية بالنسبة لياسين وبقية زملائه، فالفوز به سيعني الفوز باللقب بنسبة كبيرة، حيث سيبلغ الفارق عندها أربع نقاط وهو فارق مريح يسمح لهم بلعب الدوري بشكل أفضل حتى نهايته .

الصحافة الإنجليزية أكدت اقترابه من إيفرتون ونفت اتفاقه مع أحد الأندية الإيطالية

في سياق منفصل كشف موقع “90 دقيقة” بنسخته الإنجليزية يوم أمس أن إدارة نادي إيفرتون مازالت مصرة على ضم براهيمي وهي تعمل في الخفاء لأجل ذلك، الموقع ذاته قال أن إيفرتون يبقى النادي الأقرب لضم ياسين وهو الذي تابعه منذ أزيد من ثلاث سنوات، كما أن رغبة اللاعب تتوجه للعب في البريمر ليغ وهذا ما سيساعد إدارة التوفيز على حسم الصفقة، كما أن القيمة المالية لن تشكل أي معضلة لنادي إيفرتون الذي يعتبر من بين أغنى أندية العالم، التقارير الإنجليزية نفت أن يكون براهيمي قد اتفق مع أي نادي، في إشارة قوية للأخبار التي انتشرت مؤخرا عن كون نادي لازيو وميلان قد اقتربا بقوة من ضمه بعد أن اقتنع باللعب في الكالتشيو، ويبدو أن موضوع براهيمي سيشغل الرأي العام في البرتغال حتى توقيعه لنادي جديد وهو الذي رفض التجديد في مناسبتين سابقتين وفتح أبواب الاجتهاد أمام الإعلام الأوروبي .

بورقعة- ع

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