بن رحمة في التشكيلة المثالية “للشامبين شيب”

توج اللاعب الدولي الجزائري السعيد بن رحمة تألقه الكبير في اللقاء ما قبل الأخير مع فريقه بيرنتفورد بالتواجد في التشكيلة المثالية للدرجة الأولى الإنجليزية “الشامبين شيب” التي أعدها موقع “هوسكورد” المختص في الإحصائيات والتقييم، حيث قاد بن رحمة ناديه إلى تحقيق فوز كبير على حساب هال سيتي وساهم في الأهداف الخمسة بتسجيله لرباعية كاملة، إضافة إلى تمريرة حاسمة، وهو اللقاء الذي اختير فيه الأفضل، كما اختير أحسن رجل في الجولة ككل وخطف الأنظار في انجلترا ككل، وحتى من لاعبي البريميرليغ المرشح بقوة أن ينشط مع أحد أنديته الموسم القادم، خاصة أن الإعلام الإنجليزي تحدث عن لعبه اللقاء الأخير تحت أعين كشافي عديد الأندية التي جاءت لتراقب هذا اللاعب الذي يقوم بفعل الكثير في الدرجة الأولى.

يستحق التواجد مع الخضر في تربص مارس

بإلقاء نظرة على المهاجمين الجزائريين الناشطين في مختلف البطولات الأوربية وحتى البطولة المحلية، نجد أن ما يقدمه بن رحمة حاليا ومستواه الكبير يسمح له بالتواجد مع المنتخب الوطني خلال تربص شهر مارس القادم، لأنه بالفعل يستحق التفاتة من بلماضي الذي سبق له وأن عاينه في لقاء واحد لا غير، فلاعب نيس السابق والذي شارك في تربص واحد للمنتخب بإمكانه تقديم الإضافة للخط الأمامي، خاصة مع غياب سوداني وكذلك احتمال غياب بن زية، كما أن لقاءي مارس تحضيريين للكان القادمة وتجريب بن رحمة وارد جدا.

ب-ب

مرتبط