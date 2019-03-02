بن طالب يلاقي دوسلدورف على وقع الانتقادات :

يستقبل لاعب الخضر نبيل بن طالب رفقة ناديه شالك نادي فورتونا دوسلدورف في البوندسليغا عشية اليوم السبت، اللقاء وكأي لقاء من الآن وحتى نهاية الموسم سيكون مهما جدا لرفقاء الجزائري، حيث بات الفريق على مقربة من منطقة الهبوط وأي خسارة ستؤثر عليه، ما يعني أن تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم سيكون مهما جدا، الصحافة الألمانية توقعت مشاركة بن طالب كأساسي لكن الجزائري مازال محل انتقادات، حيث من المتوقع أن يغيب زميله المغربي أمين حاريث عن اللقاء وهو من أبرز اللاعبين الأساسين، فكما هو معلوم فبن طالب هو من تسبب في إصابة وغياب الدولي المغربي .

بورقعة- ع

مرتبط