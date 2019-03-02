بونجاح ينصب نفسه هدافا تاريخيا للخليج العربي :

كتب المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح اسمه من ذهب في تاريخ الدوري القطري والدوريات الخليجية مجتمعة، بعد أن نصب نفسه هدافا تاريخيا لها، حيث لم يسبق لأي مهاجم أن سجل 34 هدفا في موسم واحد وهو ما وصل إليه ابن وهران أول أمس، بمناسبة لقاء فريقه السد أمام نادي قطر لحساب الجولة الثامنة عشرة من الدوري القطري الممتاز، حيث كان حاضرا بثلاثية كاملة، فبونجاح وبحسب موقع “غول” حطم الرقم القياسي الذي كان بحوزة كل من إدريس حمزة وعلي مبخوت اللذين سجلا 33 هدفا، وبما أن الدوري القطري لا يزال فيه الكثير من المواجهات، فلاعب الخضر مرشح لتحقيق رقم سيصعب تحطيمه مستقبلا في الخليج العربي ككل.

سجل 102 هدف مع السد ورابع ثلاثية هذا الموسم

بتسجيله لثلاثية جديدة في مرمى قطر، يكون أحسن هداف في العالم سنة 2018 قد تخطى عتبة 100 هدف مع فريقه السد، ووصل إلى 102 هدف طيلة السنوات الثلاث التي قضاها مع الزعيم حتى الآن، كما تعتبر الثلاثية التي سجلت أول أمس هي الرابعة لبونجاح هذا الموسم، والذي سبق له أن سجل سباعية كاملة في لقاء واحد، وبهذه الأرقام يعتبر ابن وهران لاعب من طراز خاص وقناص بالفطرة يضيع في وقته في السد وقطر ككل، حيث كان واجبا عليه تطوير نفسه في دوري أوروبي كبير.

ب-بكوش

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