بيريز يقلب في دفاتر الماضي ويستقر على مدرب الريال القادم :

يعاني ريال مدريد منذ رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من تراجع واضح في المستوى، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا على يد غريمه التقليدي برشلونة، ويبتعد بفارق 9 نقاط كاملة عن النادي الكتالوني متصدر الدوري الإسباني.

ويحاول مدرب ريال مدريد المؤقت سانتياغو سولاري، الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم الفريق الكروي، فيما تشير تقارير صحفية إلى أن الأرجنتيني لن يستمر في منصبه، الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع “لو 10 سبورت” أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يريد إسناد مهمة تدريب الفريق إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ودرب جوزيه مورينيو ريال مدريد في الفترة الممتدة بين 2010 و 2013، وارتبط المدرب البرتغالي بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز، الذي أبدى في أكثر من مرة إعجابه الشديد بقدرات مورينيو التدريبية وشخصيته القوية خارج وداخل المستطيل الأخضر.

وتابع نفس المصدر أن فلورنتينو بيريز يريد إعادة بناء فريق جديد يستطيع الوقوف على منصات التتويج في المواسم المقبلة، ويرى أن المدرب البرتغالي هو القادر على قيادة الفريق.

ولن يتردد مورينيو- في حال موافقته على تدريب ريال مدريد- بشأن اتخاذ قرارات كبيرة على غرار التخلص من بعض اللاعبين، الذين تراجع مستواهم بشكل كبير على المستطيل الأخضر أو تعزيز كتيبة الفريق بلاعبين يتماشون مع طريقة لعبه.

الجدير ذكره أن جوزيه مورينيو، تعرض للإقالة قبل شهور من تدريب مانشستر يونايتد، وذلك بسبب نتائج الفريق المخيبة، ومشاكله العلنية مع بعض نجوم “الشياطين الحمر”.