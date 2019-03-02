تايدر: “علينا تجنب أخطاء الموسم الماضي وبداية الدوري بكل قوة”

تحسبا لبداية الموسم في أمريكا الشمالية أدلى لاعب الخضر سفير تايدر فجر أمس الجمعة بتصريحات لقناة “تي في سبور” الكندية تكلم فيها عن بداية الدوري المحلي، سفير قال أن ناديه سيبدأ اللقاء بلعب بعض المباريات خارج ملعبه تصل لثلاثة لقاءات وعليه فيها أن يجني الكثير من النقاط، لاعب الخضر قال أن الفريق مطالب بتجنب أخطاء الموسم الماضي حين قدم بداية موسم سيئة جدا أدت في الأخير لغيابهم عن دورة اللقب، ويبدأ سفير تايدر وناديه مونتريال إيمباكت موسمه يوم غد الأحد بلقاء سان خوسيه وسيسعى سفير لتجنب الخسارة على الأقل، مشاركة تايدر في هذا اللقاء كأساسي تبدو أكيدة بعد أن رشحته بعض المواقع لذلك .

بورقعة- ع

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