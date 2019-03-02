سر تراجع جوفنتوس عن فكرة غوارديولا “المجنونة” :

قال تقرير صحفي، إن ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لجوفنتوس، اقترب من الرحيل عن البيانكونيري عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن أندريا أنييلي، رئيس نادي جوفنتوس، يريد التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، لخلافة أليغري.

وأضاف أن أنييلي يرغب في التعاقد مع زيدان، نظرًا لما قدمه مع ريال مدريد على مدار عامين ونصف بعدما فاز بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، بجانب أنه مع زيدان سيتمتع الفريق بعقلية الفوز أكثر، بجانب التفاهم الواضح بين المدرب الفرنسي وكريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز.

وأشار إلى أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي بالنادي، يضع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي، في قائمة المرغوبين لخلافة أليغري، إلا أن العقبات الاقتصادية وقفت أمام تحقيق تلك الفكرة المجنونة.

وختم الموقع بأنه بجانب غوارديولا، فإن هناك مساحة لأنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، الذي يعد الخيار الأول لإنتر ميلان حال رحيل مدربه لوتشيانو سباليتي.