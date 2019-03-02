قصة سليماني مع فينرباتشي انتهت، المدرب منعه من التدرب وطلب منه العودة للجزائر :

بعد أربعة أيام من الترقب، كشفت صحيفة “فوتو ماك” التركية يوم أمس اللبس الحاصل في قضية لاعب الخضر إسلام سليماني، الذي ومنذ يوم الأحد الماضي لم يظهر له أي أثر في المدينة الرياضية للنادي، وغاب عن كل الحصص التدريبية وحتى حصة يوم أمس، وهو أمر أثار استغراب الكل والكل أيضا طالب بمعرفة الحقيقة، صحيفة “فوتو ماك” قالت يوم أمس أن الحقيقة هي أن موسم لاعب الخضر يكون قد انتهى لأن المدرب أورسون أونال لم يعد يريده في الفريق .

تدرب يوم أمس في صالة النادي مع بن زية رغم أنه لا يعاني من أي إصابة

الصحيفة السابقة الذكر وضعت صورة للاعب الخضر إسلام سليماني وهو يتدرب في صالة النادي، وقالت أن وجوده هناك لم يكن له أي مبرر، إلا إذا كان المبرر مشتركا مع زميله الآخر ياسين بن زية الذي تواجد معه، حيث كشفت أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة، كما قالت أنه لم يغب في الأيام الثلاثة الأخيرة عن تدريبات النادي بسبب الإصابة، بل لأمر دبر بليل واللاعب كان يعلم بذلك أيضا، فوتو ماك قالت أن الغضب كان باديا على ملامح سليماني في الصورة المسربة، وهو ما يؤكد وجود شيء ما .

سليماني: “كنت في عطلة وكل ما يقال عن تهميشي غير صحيح”

بحسب مصادرها من داخل النادي، فقد استقت صحيفة “فوتو ماك” تصريحا لإسلام ولو أنه غير رسمي، لأنها في تقريرها قالت أنه تسريب فقط وليس تصريحا رسميا، إسلام وحين سئل عن سبب غيابه عن الحصص التدريبية لأيام الثلاثاء الأربعاء وأيضا الخميس، قال أنه كان في عطلة وبترخيص من الإدارة والمدرب لقضاء بعض الأمور العائلية وأن كل ما يقال عن طرده من الفريق غير صحيح، والدليل هو تواجده في النادي يوم أمس الجمعة، إسلام يكون قد رد على كل الأخبار التي أكدت طرده من الفريق أو ربما كان هذا ما يريد .

مدرب فينرباتشي لم يسمح لسليماني يوم أمس بالتدرب مع المجموعة

صحيفة “فوتو ماك” ومعها تقارير تركية كثيرة قالت يوم أمس أن مدرب النادي لم يسمح لسليماني بالتدرب مع المجموعة، وهو ما يفسر تواجده في صالة النادي، الأمر لم يتوقف هنا، بل كان قد طرده أيضا في الحصة التدريبية التي سبقته يوم الخميس لكن سليماني عاد أدراجه على ما يبدو ولم يصر على البقاء في النادي، إجماع الصحافة التركية على منع سليماني من التدرب يؤكد وجود مشكلة وربما مشكلة عويصة أيضا وليست مشكلة سهلة، يشار إلى أن تقارير تركية كشفت يوم الثلاثاء الماضي أن سليماني طرد من بعثة النادي التي كانت ستقابل بيشكتاش ورغم أنها وصفت بالأخبار الضعيفة وقتها إلا أن ما نشر مؤخرا قد يؤكد صحتها.

مدرب فينرباتشي مخاطبا سليماني: ” لسنا بحاجة لك، يمكنك الرحيل والبقاء مع أسرتك”

لكي تكتمل الصورة سربت الصحيفة السابقة أيضا الحوار الذي دار بين سليماني ومدربه أورسون أونال، حين هم الدولي الجزائري بدخول أرضية الملعب لإجراء الحصة التدريبية الصباحية يوم أمس الجمعة، حيث قالت أن أونال استدعى لاعبه الجزائري وقال له: ” لسنا بحاجة لك، يمكنكم الرحيل والبقاء مع أسرتك، يمكنك قضاء الأيام المقبلة هناك، لا تأتي للتدريبات من الآن وصاعدا غيابك سيكون مرخصا، “صحيفة “فوتو ماك” قالت أن هذا الحوار غير مؤكد، لكن مصادرها العليمة من داخل النادي قلما تخطأ، وإن صح ذلك فإنه يعني نهاية موسم سليماني بشكل رسمي ونهائي ولن يغيب فقط عن لقاء سهرة اليوم بل سيغيب حتى بداية الموسم المقبل .

بورقعة- ع

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