كروس يحط من قدر مدرب ريال مدريد الأسبق

علق توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، على انتقاد الألماني بيرند شوستر، مدرب الملكي الأسبق، له عقب خسارة الفريق أمام برشلونة (3-0) في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان مدرب الريال الأسبق قد انتقد عدد من لاعبي الميرنجي عقب المباراة، ومنهم كروس الذي وصفه بـ”الجرار القديم”، مشيرًا إلى ضعف خط وسط الفريق الملكي في وجوده.

وأعاد كروس نشر تصريحات شوستر عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، ليكتفي بتعليق مقتضب، جاء فيه: “من؟” في إشارة لتجاهل المدرب الألماني والتقليل من قدره وأهمية حديثه.

وودع الريال بطولة كأس الملك، بعدما خسر أمام البارسا في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب (1-4).