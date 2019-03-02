ماندي: “ضربتان على الرأس في ظرف وجيز”

أدلى لاعب الخضر عيسى ماندي يوم أمس الجمعة بتصريحات لصحيفة إستاديو ديبورتيفو الإسبانية تكلم فيها عن الإقصاء المر الذي تعرض له فريقه سهرة الخميس، ماندي قال أن الإقصاء ضد فالنسيا سبقه إقصاء آخر ضد ران في الدوري، ففي ظرف أسبوع واحد فقط ضيع النادي هدفين من أهم أهدافه هذا الموسم، حيث كشف أن الفريق تلقى ضربتين موجعتين جدا على الرأس في ظرف وجيز وهو ما سيؤثر من دون شك على المجموعة، وكان ماندي قد شارك في تسعين دقيقة ضد فالنسيا سهرة الخميس، لكن فريقه لم يتمكن من العودة في النتيجة بل خسر في الإياب بهدف وحيد كان كفيلا بوضعهم خارج مشوار الكأس.

“علينا الآن التفكير في اللقاءات المقبلة”

لاعب الخضر تكلم بكل حسرة عن الخروج من مسابقة الكأس من دورها النصف نهائي، حيث قال أن الفريق قاتل لآخر لحظة لكن الحظ وقف على جانب فالنسيا ووضعه في النهائي، حيث وجه التحية للفريق الخصم وأنهى تصريحاته بالقول:” أردنا أن نكون في النهائي لأننا سنلعبه على أرضنا، لقد قاتلنا لآخر دقيقة لكن الحظ لم يكن معنا، إنها خيبة أمل كبيرة، على العموم أنا جد فخور بهذا الفريق لأننا لم نستسلم علينا الآن أن نفكر في اللقاءات المقبلة” .

بورقعة- ع

مرتبط