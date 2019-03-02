مبولحي: “أتلقى الكثير من الأهداف ؟ لا يمكنني الرد”

لا يختلف اثنان على أن الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي يعيش أسوأ أيامه منذ التحاقه بالدوري السعودي قبل أكثر من عام، الحارس الجزائري عاد ليتلقى رباعية جديدة من لاعبي التعاون عشية الخميس وهي الرباعية التي لم يتحملها من دون شك، ففي تصريحات له يوم أمس للإعلام السعودي علق مبولحي على مستواه الحالي ومستوى بقية زملائه، حيث وصل به الأمر لتجاهل أسئلة الصحفي حين سأله عن سر تلقيه الكثير من الأهداف في الآونة الأخيرة، مبولحي قال أنه لا يمكنه الرد على هذا السؤال، مؤكدا أن الأمر جزء من اللعبة وحتى لما عاد الصحفي وسأله عن تراجع مستوى فريق وتراجع مستواه خاصة عاد ليجيب بنفس الطريق، ويبدو أن مبولحي لم يستسغ الأسئلة التي طرحت عليه وكان في حالة غضب شديد .

لن يشارك في لقاء الجولة المقبلة ضد النصر

مبولحي وفي تتمة تصريحاته قال أنه سيسعى لتصحيح أخطائه في اللقاء المقبل ضد النصر لكنه نسي على ما يبدو أنه لن يكون حاضرا فيه، حيث كشفت تقارير سعودية أن مبولحي تلقى بطاقة صفراء هي الرابعة له هذا الموسم، ما يعني غيابه بشكل آلي عن اللقاء، الرايس تلقى بسبب ذلك انتقادات لاذعة من الصحافة والجماهير السعودية كيف لا وهو الذي سيغيب عن واحد من أقوى لقاءات الموسم، الصحافة السعودية قالت أن غياب مبولحي سيكون نقطة سوداء في الفريق، فحتى بوجوده لن يكون الفريق جيدا فما بالك بغيابه .

بورقعة- ع

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