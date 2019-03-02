مرشح مفاجئ لخلافة سباليتي في إنتر ميلان :

كشف تقرير صحفي إيطالي عن مرشح مفاجئ على طاولة إنتر ميلان، من أجل خلافة المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، على رأس القيادة الفنية للنيراتزوري.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، يستهدف التعاقد مع ماسيمليانو أليغري المدير الفني لجوفنتوس، من أجل قيادة النيراتزوري بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميلان سينتظر حتى أفريل المقبل لمعرفة موقف أليغري، وذلك عقب اجتماع المدرب مع رئيس اليوفي أندريا أنيللي بشأن العقد الجديد.

وذكرت العديد من التقارير الإيطالية في الأيام الماضية أن أليغري يتطلع لخوض مغامرة جديدة خارج أسوار تورينو.

ويعاني إنتر ميلان من تدهور نتائجه في الفترة الأخيرة تحت قيادة سباليتي، حيث إن الفريق خسر أمس الجمعة أمام كالياري بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.