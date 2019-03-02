منتخب أقل من 23 سنة في تربص جديد اليوم :

وجه مدير المنتخبات الوطنية والمسؤول عن العارضة الفنية لمنتخب أقل من 23 سنة لودوفيك باتيلي الدعوة إلى 22 لاعبا من أجل الدخول في تربص تحضيري جديد بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى بداية من اليوم وحتى الخامس من الشهر الجاري، في إطار سياسة الناخب الوطني لتكوين فريق جاهز لدخول غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا الخاصة بهذه الفئة، والتي ستكون مؤهلة بدورها إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يعتبر هذا التربص هو الثاني من نوعه الذي يشرف عليه الفرنسي منذ تعيينه، والذي كان بتونس وواجه فيه الخضر الأشقاء في مناسبتين الشهر المنصرم، كما أن الملاحظ على القائمة هو سيطرة لاعبي بارادو الممثل بستة لاعبين هذه المرة، للتذكير فالمنتخب الوطني سيواجه منتخب غينيا الاستوائية في الدور الثاني من تصفيات هذا الشهر.

ب-ب

مرتبط