واندا تفتح الباب أمام ريال مدريد :

قال تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، إن ريال مدريد، قد ينجح في ضم ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة ستكون قيمتها أقل من 100 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي، ألمحت إلى إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني إلى ريال مدريد.

وقالت واندا: “لدينا الكثير من الاحترام تجاه ريال مدريد. عدم ذهاب ماورو إلى إسبانيا ليس بسببي كما تقول الصحف”.

ويواجه إيكاردي، مستقبلاً غامضًا رفقة النيراتزوري، بعد قرار تجريده من شارة القيادة، وغيابه عن المباريات في الفترة الأخيرة، وعدم توصله لاتفاق مع النادي بشأن تجديد عقده.

ونوهت الصحيفة إلى أن كلمات وكيلة إيكاردي أثارت اهتمام مشجعي الميرنغي، لاسيما وأن اللاعب كان هدفًا لفلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، في الفترة الماضية.

وأوضحت أن فرص ارتداء إيكاردي لقميص الميرينغي لا يمكن التقليل منها، مشيرة إلى أن ريال مدريد يمكن أن يضم إيكاردي بمقابل أقل من 100 مليون يورو، وهو سعير قليل مقارنة بالأرقام الضخمة التي تسيطر على سوق الانتقالات.

وختمت بأن الريال ينتظر لفهم ما إذا كان إنتر ميلان جاهزًا للسماح لإيكاردي بالرحيل بقيمة منخفضة، وحرمان نفسه من أحد أفضل المهاجمين بالعالم حاليًا.