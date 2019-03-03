إدارة ران تتفق مع بن سبعيني على الرحيل صيفا :

يبدو أن مغامرة لاعب الخضر رامي بن سبعيني مع ناديه ران ستنتهي قريبا، حيث كشفت تقارير فرنسية أمس السبت أن إدارة ران اتفقت مع اللاعب الجزائري ووكلاء أعماله على إنهاء العلاقة بينهم في الصيف المقبل، ومن دون تفاصيل لكن من دون شك فإن إدارة ران قد اتفقت مع رامي على الرحيل لوجهة أخرى، وهو أمر بحسب الإعلام الفرنسي سيصب في مصلحة الجميع سواء اللاعب أو إدارة ناديه أيضا.

اللاعب يصر على الرحيل لعدة أسباب منها حتى الفنية

كنا قد تناولنا موضوع بن سبعيني بإسهاب طيلة السنة الماضية ففي كل نافذ انتقالات إلا وتصدر بعض الأخبار التي تؤكد رحيله، الأسباب التي تدفع رامي للرحيل عديدة من بينها المالية، فلاعب الخضر ورغم أنه من أعمدة الفريق، إلا أن راتبه منخفض جدا ويعتبر من الأسوأ في ناديه والإدارة ترفض تجديد عقده في كل مرة إضافة إلى ذلك كان لبن سبعيني خلاف حاد مع المدرب السابق صبري لموشي، الذي كان يصر على إشراكه كظهير أيسر في حين يصر هو على اللعب في المحور والمدرب الجديد يصر على نفس الشيء ما قد يسهم في إبعاد بن سبعيني عن الفريق في الصيف المقبل.

الجزائري على رادار عدة أندية لكن وجهته لم تحدد بعد

الصحافة الفرنسية قالت أن خروج بن سبعيني من ناديه الحالي سيكون سلسا ومن دون أي أزمات، فبمستواه الذي أبان عنه طيلة الموسمين الماضيين جلب رامي لنفسه الأنظار وصار تحت أنظار عدة أندية، المواقع الفرنسية التي تكلمت عن الخبر لم تشر لأسماء هذه الأندية لكنها قالت أنها من دوريات إسبانيا، ألمانيا وأيضا إنجلترا مع تقريب الوجهة الإنجليزية أكثر لأن أندية كثيرة من هناك متهمة بضمه، في الأخير كشفت التقارير الفرنسية أن الحديث عن رحيل رامي واتفاقه مع الإدارة على ذلك لا يعني أن وجهته حددت، بل على العكس إدارة ران مازلت لم تستقر على نادي تبيعهم الدولي الجزائري.

خروجه صيفا سيكون في صالحه وحان الوقت لأخذ خطوة جديدة للأمام

في الأخير نشير إلى أن خروج رامي بن سبعيني تأخر كثيرا من ناديه الحالي، ففي الصيف قبل الماضي اقترب بقوة من ليل والصيف الماضي تحدثت بعض المصادر عن ريال سوسييداد وأيضا إنتر ميلان أما في جانفي الماضي فبعض الأندية الألمانية وأيضا نادي إيفرتون، رامي بات بحاجة لخطوة جديدة في مشواره، فببلوغه سن الرابعة والعشرين في عمره بات من الواجب عليه ترك الدوري الفرنسي ورفع طموحه واللعب في نادي أقوى ودوري أكبر، وهو ما سيكون في صالحه وصالح المنتخب الوطني أيضا.

بورقعة بن عزوز

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