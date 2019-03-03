بلفوضيل يواصل عروضه القوية بألوان هوفنهايم :

لا يزال يواصل المهاجم الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل عروضه القوية مع ناديه الألماني هوفنهايم، حيث شارك في مباراة أمس رفقة التشكيلة الأساسية وتمكن من تقديم مباراة قوية رغم الخسارة التي مني بها ناديه أمام أصحاب الأرض من نادي انتراخت فرانكفورت الذي حول تخلفه أمام هوفنهايم من 1-2 إلى فوز قاتل في الوقت بدل الضائع، حيث انتهت النتيجة النهائية للمواجهة بثلاثية كاملة مقابل هدفين اثنين ويخرج رفقاء بلفوضيل بخفي حنين بعدما انهاروا في الدقيقة الـ90+6 أين كانوا على الأقل قادرين على فرض التعادل على أصحاب الأرض.

بلفوضيل قدم مباراة جيدة وسجل هدف فريقه الثاني

تمكن مهاجم الخضر من تقديم مباراة جيدة ليؤكد من خلالها على استفاقته الأخيرة، حيث منح الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل التقدم لهوفنهايم بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة بعدما كانت النتيجة متعادلة بين الفريقين هدف في كل شبكة، مستفيدا من تمريرة النمساوي فالنتين لازارو، حيث أقلب هدف الجزائري الكفة لمصلحة ناديه هوفنهايم، قبل أن يخسر هذا الأخير خدمات لاعبه الغاني قاسم نوحو الذي غادر أرضية الملعب بعد تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 65، مانحا بذلك التفوق العددي للمنافس الذي عرف كيف يستغل هذا الفارق ويقلب الطاولة مجددا على رفقاء بلفوضيل.

م.دحوي

مرتبط