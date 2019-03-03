جماهير الريال تطالب برحيل بيريز وسولاري وبيل وعودة مورينيو :

انفجرت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني في وجه الرئيس فلورنتينو بيريز، بعد الهزيمة في موقعة كلاسيكو الأرض أمام الغريم الأزلي والتقليدي برشلونة للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع.

وعبرت جماهير ريال مدريد عن غضبها بعد خسارة فريقها في الكلاسيكو أمام برشلونة، مطالبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بالرحيل.

وغادر المشجعون ملعب سانتياغو بيرنابيو ساخطين على الفريق والإدارة بعد الهزيمة الثانية ضد الفريق الكتالوني خلال أربعة أيام فقط.

ووجهت الجماهير أصابع الاتهام صوب فلورنتينو بيريز والويلزي غاريث بيل والمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مطالبين برحيلهم عن عملاق العاصمة الإسبانية.



وهتفت الجماهير مطالبة برحيل بيريز وبيل وسولاري، بينما طالبت بعودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من جديد لتولي الإدارة الفنية للفريق الأبيض.

وحرم برشلونة غريمه ريال مدريد منطقيا من استعادة لقب الدوري، بعد ثلاثة أيام من اقصائه في نصف نهائي مسابقة الكأس، بفوزه عليه مجددا في عقر داره 1-صفر السبت في المرحلة 26 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وابتعد برشلونة بفارق 12 نقطة عن ريال قبل 12 مباراة من نهاية الدوري، وبفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني الذي يحل الاحد ضيفا على ريال سوسييداد الثامن.

وسجل هدف الفوز لبرشلونة لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش (26).

وعاد برشلونة الى ملعب “سانتياغو برنابيو” حيث حقق الاربعاء فوزا عريضا 3-صفر في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهابا).

وتفوق برشلونة في المواجهات الأخيرة على ريال، إذ هزمه خمس مرات في آخر سبع مباريات على أرضه. وهذا الموسم لوحده، سجل برشلونة 10 أهداف في مرمى خصمه مقابل اثنين للملكي، وذلك بعد فوز كاسح في ذهاب الدوري 5-1 أطاح بالمدرب جولن لوبيتيغي وأتى بالأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الرديف “كاستيا”.

ومن أصل أربع مباريات هذا الموسم، فاز برشلونة ثلاث مرات (مرتان في الدوري ومرة في الكأس) وتعادلا مرة في ذهاب الكأس، علما ان مواجهتهما واردة بدءا من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بحال تخطي برشلونة ليون الفرنسي وريال مدريد أجاكس أمستردام الهولندي.

وهذا الفوز الـ 96 لبرشلونة مقابل 95 لريال و51 تعادلا في 242 مواجهة، في سابقة للفريق الكاتالوني الذي تخطى غريمه للمرة الاولى منذ 87 عاما.