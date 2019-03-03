عودة كيبا تثير غضب أنصار تشيلسي :

أثار قرار مدرب تشيلسي، ماوريسيو ساري، بإشراك الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، في مواجهة فولهام، اليوم الأحد، ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، غضب جمهور البلوز.

ونقلت “ذا صن” رد فعل جمهور تشيلسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان ساري تشكيلته الأساسية التي ورد فيها اسم كيبا.

وأبدى أنصار الفريق اللندني غضبهم ورفضهم لعودة كيبا، إلى التشكيلة الأساسية، بحجة أنه لم يحترم زملائه في الفريق خلال مباراة مانشستر سيتي، ودعا آخرون لمواصلة إشراك كاباييرو.

وكان كيبا قد رفض استبداله في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي، الأمر الذي أثار غضب ساري الذي أجلسه فيما بعد على مقاعد البدلاء في مباراة توتنهام يوم الأربعاء في الدوري، لحساب الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

ويعتبر كيبا (24 سنة) القادم من أتلتيك بيلباو، أغلى حارس مرمى في العالم، بعدما اشتراه تشيلسي الصيف الماضي مقابل نحو 80 مليون يورو.