غلام مرتقب كأساسي سهرة اليوم في قمة الدوري الإيطالي :

يبدو أن كفة الدولي الجزائري فوزي غلام، باتت راجحة على حساب كفة منافسه السيد هيساي من أجل المشاركة في لقاء اليوم ضد جوفنتوس في قمة الجولة والدوري ككل، أغلب الصحف الإيطالية ذكرت يوم أمس أن المدرب كارلو أنشيلوتي استقر على إشراك غلام على الجهة اليسرى من الدفاع، حيث سينتظر منه مستوى كبيرا سواء دفاعيا أو هجوميا من أجل كبح قوة السيدة العجوز والفوز عليهم، لأن ذلك سيكون دافعا معنويا جيدا لإنهاء الموسم بقوة، غلام وبحسب الصحافة الإيطالية مازال يعاني من آثار الإصابة لكن المدرب قرر إشراكه لأنه يرى فيه اللاعب الأحسن لإيقاف هجوم السيدة العجوز وعلى رأسهم ديبالا الذي سيلعب من جهته.

وناس قد يعود للدكة رغم تألقه في اللقاءات الماضية

كما أجمعت الصحف الإيطالية على مشاركة غلام كأساسي أيضا أجمعت على غياب الجزائري الآخر آدم وناس عن تشكيلة البداية، فرغم تألقه بشكل لافت في اللقاءين الماضيين وتسجيله لهدفين جميلين، إلا أن أنشيلوتي سيعيد وناس للدكة سهرة اليوم مقابل منح المراكز الأساسية لكن من إنسيني وكاليخون على الأجنحة وميليك في قلب الهجوم، ويعتبر إبعاد وناس إجحافا كبيرا في حقه، وإنقاصا من قيمته لأنه أبان عن قوة كبيرة وأكد في عد مناسبات أنه أحسن من اللاعبين الأساسيين.

ع- ب

مرتبط