فارس: “لا أفكر في الرحيل بقدر تفكيري في مساعدة سبال على البقاء”

أدلى الدولي الجزائري ولاعب سبال الإيطالي محمد سليم فارس بتصريحات للإعلام المحلي، في ندوة صحفية سبقت لقاء فريقه ضد نادي سامبدوريا اليوم الأحد، فارس ومن ضمن الأسئلة التي وصلت، سؤال عن إمكانية رحيله عن الفريق خاصة أن عديد الفرق تراقبه وأولهم إشبيلية ورد قائلا:” من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية رحيلي لفريق آخر، تركيزي الآن منصب فقط على فريقي وعلى مساعدته من أجل تحقيق هدف البقاء في السيري أ في الموسم المقبل، أنا لا أهتم لهذه الأخبار، ولا أهتم كثيرا لما يقال عن ارتباطي بهذا النادي أو ذلك”‘ وكنا قد أشرنا في عدد سابق إلى أن فارس مراقب من عدة أندية من بينها إشبيلية وأيضا بعض الأندية الإيطالية.

“لقاء اليوم مهم جدا وسنسعى لتحقيق الفوز”

بما أن الندوة الصحفية أقيمت خصيصا للحديث عن لقاء اليوم في الدوري ضد سامبدوريا فقد تكلم عنه فارس بإسهاب، الدولي الجزائري شدد على ضرورة الفوز من أجل إسعاد الأنصار وفي هذا الشأن قال:” مضى وقت طويل منذ آخر فوز حققناه على أرضية ملعبنا، سنسعى لتحقيق الأمر ضد سامبدوريا، أعترف أنه فريق قوي جدا لكن الأمر لا يمنعنا من تقديم مستوى كبير وتحقيق الثلاث نقاط، في حال الفوز الأمر سيكون إيجابيا جدا، نسعى لإسعاد أنصارنا وأيضا بعث البسمة في شفاه المدرب الذي يقوم بعمل كبير معنا”.

ع- ب

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