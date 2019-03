epa07410780 FC Barcelona's Ivan Rakitic (top) beats Real Madrid's goalkeeper Thibaut Courtois (bottom) and Sergio Ramos (R) to score the 0-1 lead during a Spanish LaLiga soccer match between Real Madrid and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, 02 March 2019. EPA-EFE/Juan Carlos Hidalgo

كورتوا يوجه رسالة انتقاد مشفرة لهجوم ريال مدريد : شاركها Facebook

Twitter

Google +

LinkedIn أعرب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني عن أسفه بسبب خسارة فريقه بمباراة الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة بهدف نظيف ببطولة الليغا. وخسر ريال مدريد في مبارتين متتاليتين أمام برشلونة حيث سقط على ملعبه بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء قبل أن يعود وينحني مجدداً بهدف راكيتيتش بمباراة الفريقين بالليغا. ووجه كورتوا رسالة انتقاد مشفرة لزملائه خاصةً مهاجمي الفريق وذلك خلال تصريحات صحفية عقب المباراة. وخلال تصريحاته للصحافة قال كورتوا: “للفوز بالمباريات على أن تسجل الأهداف ونحن لم نتمكن من ذلك في المبارتين ضد برشلونة”. وتابع: “كنا نفتقر إلى إنهاء الهجمات بصورة مميزة ودفاعات برشلونة أنقذ العديد من الفرص الكبيرة فالكرة لا تريد دخول المرمى الكتالوني”. وأضاف: “في كلا المبارتين كنا على نفس المستوى كنا الأفضل إذا فشلت في تسجيل الأهداف فدائماً ما تخسر لأن الخصم لا يستطيع تفويت الفرصة”. وأتم كورتوا حديثه قائلاً: “علينا مواصلة القتال للنهاية ومحاولة اللعب بصورة جيدة ببطولة الدوري حتى نهايتها سنقدم كل شيء للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا آمل أن نذهب بعيداً ونحن قادرون على ذلك”. وكان كورتوا قد انتقل لصفوف نادي ريال مدريد في الصيف قادماً من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي عقب تألقه بصفوف المنتخب البلجيكي ببطولة كأس العالم الماضية في روسيا. وشارك كورتوا في مبارتي الكلاسيكو ببطولة الليغا واستقبلت شباكه ستة أهداف بالمبارتين. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)

مرتبط