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ماندي يسعى لمحو الخيبات ضد خيتافي :

3 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 30 زيارة

سيكون نادي ريال بيتيس ولاعبه الجزائري عيسى ماندي مطالبا بنسيان الخيبات الأخيرة والسعي لمحوها وذلك في لقاء اليوم ضد نادي خيتافي في الدوري، ماندي وبقية زملائه سقطوا في مناسبتين في العشرة أيام الأخيرة ضد كل من ران في الدوري الأوروبي وفالنسيا في الكأس ولم يتبق لهم سوى الدوري وإمكانية العودة للمشاركة أوروبيا الموسم المقبل، الأمر لن يكون سهلا لأن خيتافي يحتل حاليا الصف الرابع ويقدم مستوى كبيرا لكن رفقاء ماندي سيسعون رغم ذلك للإطاحة به.

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