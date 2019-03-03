محرز ينتفض من جديد ويهدي السيتي هدف الفوز الوحيد :

انتفض مجددا النجم الجزائري رياض محرز بألوان ناديه الإنجليزي مانشيستر سيتي خلال المواجهة التي جمعت عشية أمس أشبال المدرب بيب غوارديولا بنادي بورنموث، في اللقاء الذي انتهى بفوز السيتيزن خارج القواعد بنتيجة هدف دون رد، أين دخل محرز بديلا في هذه المواجهة وعرف كيف يستغل فرصته جيدا من خلال الأداء الكبير في المباراة سواء من حيث صناعة اللعب في الهجوم وحتى مساعدة زملائه في الدفاع من حيث استرجاع العديد من الكرات التي كانت ستشكل خطرا على دفاعات السيتي، مانحا بذلك اطمئنانا كبيرا لمدربه في النادي الإنجليزي وحتى مدرب الخضر بلماضي.

محرز دخل بديلا اضطراريا بعد إصابة دي بروين

مجددا، استغل المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز الإصابة التي تعرض لها زميله في السيتي البلجيكي دي بروين قبل انتهاء الشوط الأول من عمر مباراة أمس بحوالي دقيقة ونصف، ما جعل التقني الإسباني غوارديولا يلجأ مضطرا لإقحام محرز مكان زميله ابتداء من الشوط الثاني للقاء.

سجل الهدف الوحيد في اللقاء وأهدى السيتي ثلاث نقاط ثمينة

هذا، وقد تمكن المهاجم رياض محرز من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة لمصلحة ناديه مانشستر سيتي هاديا فوزا غاليا وثمينا لزملائه، بعدما واجهوا فريقا قويا ومتماسكا، صعب كثيرا من مهمة السيتيزن من أجل الوصول إلى مرماه، عندما حرم دفاع بورنموث كلا من أغويرو والمهاجم الدولي الإنجليزي ستيرلينغ، ليأتي الحل بأقدام الجزائري رياض محرز الذي سجل هدفا بقذفة قوية برجله اليمنى في الدقيقة 54 من عمر المباراة وأهدى بذلك ثلاث نقاط ثمينة لناديه.

حصل على ثالث أحسن تقييم في المباراة بـ 7.5



بفضل الأداء الجيد الذي قدمه رياض محرز في لقاء أمس الذي دخله بديلا لزميله دي بروين، فقد منح موقع هوسكورد الشهير، والمختص في الإحصاءات وتنقيط مستوى اللاعبين في المباريات، علامة 7.5 للدولي الجزائري، وهي ثالث أحسن علامة بين جميع اللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس، خلف كل من دافيد سيلفا الذي حصل على 8.0، ثم دافيد بوريتش الذي حصل على تنقيط 7.9 حسب ذات الموقع المختص.

أنصار السيتي هتفوا مطولا باسمه وأنصفوه على مواقعهم الالكترونية

لم يبخل أنصار السيتي بتشجيعاتهم الكبيرة لرياض محرز الذي هتفوا مطولا باسمه، سواء خلال تسجيله للهدف الوحيد في المباراة، أو عند إعلان الحكم عن نهاية المقابلة، أين غادر الدولي الجزائري تحت تصفيقات قوية من الأنصار الانجليز، الذين تغنوا كثيرا بأداء لاعب الخضر ومساهمته الفعالة في تحقيق هذا الفوز الصعب، حيث راح العديد من عشاق السيتيزنس لإطلاق تعبيرات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم جاءت في مجملها تعبيرات حيرة حول إبقاء غوارديولا للاعب في دكة الاحتياط وإبعاده عن العديد من اللقاءات السابقة.

مهاجم الخضر صام عن التسجيل في البطولة طيلة ثلاثة أشهر

قبل عودته لمعانقة الشباك خلال مباراة أمس، كان الدولي الجزائري رياض محرز قد صام عن التهديف في لقاءات السيتي ضمن مباريات البطولة الإنجليزية طيلة الثلاثة أشهر الماضية، وذلك طبعا بسبب تذبذب مستواه في بعض الأحيان، بالإضافة إلى إبعاده من قبل المدرب غوارديولا خلال العديد من اللقاءات السابقة أين كان يفضل الثنائي ستيرلينغ وساني على رياض محرز، وهو ما جعل مهاجم الخضر لا يترك بصمته في المباريات الماضية التي لعبها بمعنويات منحطة وتحت ضغط رهيب.

رفع رصيده لـ11 هدفا بألوان السيتي في أول موسم

بلغ رصيد النجم الجزائري رياض محرز من الأهداف خلال أول موسم له مع ناديه الجديد مانشستر سيتي 11 هدفا كاملا، وذلك خلال جميع المنافسات التي شارك فيها، سواء البطولة، كأس إنجلترا وحتى المنافسة الأوروبية، فبالرغم من المشاركات القليلة لمهاجم الخضر مع السيتيزن، إلا أنه تمكن من تسجيل عدد معتبر من الأهداف خلال أول ظهور له بألوان نادي الأزرق السماوي، ليصبح مجموع أهداف هذا النادي الإنجليزي 76 هدفا إجماليا محتلا المرتبة الخامسة من حيث القوة الهجومية في مختلف البطولات الأوروبية الكبيرة.

رياض سجل 6 أهداف في البطولة من مجموع 1066 دقيقة لعب فقط

مجموع الأهداف التي سجلها رياض محرز مع ناديه مانشستر سيتي والتي بلغت الـ11 هدفا كاملا، كان منها 6 أهداف ضمن الدوري المحلي أي البريميرليغ، حيث كان قد شارك في 23 مباراة، دخل في 11 منها أساسيا بنسبة مشاركة بلغت 1066 دقيقة فقط، وهذا دائما في لقاءات البطولة الإنجليزية وبعيدا عن باقي المنافسات الأخرى التي يشارك فيها النادي الأزرق السماوي مانشستر سيتي.

أداء نجم الخضر أمس طمأن بلماضي قبل تربص مارس



بعدما كانت وضعية المهاجم الجزائري رياض محرز مع ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي تقلق كثيرا الناخب الوطني جمال بلماضي، وحتى الجماهير الجزائرية العريضة التي كلها استغربت المعاملة غير العادلة التي يلقاها مدللهم من قبل مدربه الإسباني بيب غوارديولا، عاد الجناح الطائر الجزائري ليريح مدرب نادي الدحيل السابق بلماضي وحتى الجزائريين بأداء جيّد ودخول موفق في لقاء أمس.

محرز: “واجهنا فريقا قويا لعب بخطة دفاعية فوق أرضية صغيرة”

عقب نهاية المواجهة التي عاد فيها أشبال غوارديولا بنتيجة الفوز الذي يبقيهم على رأس هرم الترتيب قبل لقاء ليفربول المرتقب نهار اليوم، أكد المهاجمك محرز صانع هذا الفوز الثمين في تصريحات صحفية يقول: ” لقد لعبنا بشكل جيد، المنافس لم يكن سهل المنال، خاصة وانه انتهج طريقة دفاعية محضة معتمدا فقط على المرتدات، لقد لعبوا بخطة 5-4-1 ودافعوا بطريقة جيدة جداً في ملعب صغير لذلك لم تكن المباراة سهلة خاصة بالنسبة لنا”.

“كنا صبورين، صنعنا الفارق وتمكنا من تحقيق الفوز”

استرسل مهاجم المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز في تصريحاته أمس قائلا: “لقد لعبنا بشكل جيد خلال الشوط الأول وحتى الثاني، المباراة لم تكن سهلة على الجانبين، لقد كنا صبورين طيلة المقابلة، وتجنبنا السقوط في فخ الهجومات المرتدة للفريق المنافس ورغم ذلك فقد تمكنا من صناعة العديد من الفرص وبفضلها وصلنا لشباك بورنموث وطبعا حققنا الفوز”.

غوارديولا: “لعبنا أحسن مباراة في الموسم وشكرا لجميع اللاعبين”

كشف مدرب نادي مانشيستر سيتي بيب غوارديولا خلال تصريحاته الإعلامية التي أطلقها بعد نهاية مباراة أمس، على أن هذه المواجهة هي الأحسن لأشباله خلال الموسم الجاري، حين صرح يقول: “لقد لعبنا أحسن مباراة لنا في الموسم، فالمنافس لم يتمكن من القيام حتى بتسديدة واحدة ناحية مرمانا، أشكر كل اللاعبين من دون استثناء على هذه البسالة والشجاعة في اللعب”.

م.دحوي

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