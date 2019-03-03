مدرب سلتا فيغو يوجه ضربة قوية لبودبوز ويبعده عن الفريق :

أعلن الموقع الرسمي لنادي سلتا فيغو عن قائمة اللاعبين المعنيين بلقاء نادي إيبار ضمن الدوري الإسباني، والذي سيقام اليوم الأحد، القائمة وفي مفاجأة مدوية جددا عرفت غياب لاعب الخضر رياض بودبوز، رياض كان قد استكمل عقوبته في اللقاء الماضي وكان من المتوقع أن يعود في لقاء أيبار اليوم الأحد، لكن الموقع الرسمي للنادي قال عكس ذلك وبهذا سيغيب لاعب الخضر عن ثاني لقاء لفريقه على التوالي والرابع في المجموع منذ انتقاله في بداية فيفري الماضي.

ليس مصابا وإبعاده جاء بقرار فني

بحسب الموقع الرسمي لنادي سلتا فيغو دائما فإن إبعاد بودبوز عن لقاء اليوم لم يكن للإصابة، حيث شارك الجزائري بصفة عادية في تدريبات فريقه بشكل كامل في الأسبوع الماضي، لكن المدرب قرر أن يعفيه من هذا اللقاء، حيث كشفت التقارير أن قرار إعفائه كان فنيا لكن من دون شرح مستفيض، لأن بودبوز يعتبر من بين أهم لاعبي الفريق والفريق تعاقد معه من أجل إنقاذه من الهبوط فكيف يبعد مباشرة وهو الذي لم يلعب إلا لقاء واحد وشارك فيه في خمسين دقيقة فقط قبل طرده.

رياض لم يلعب سوى 50 دقيقة طيلة شهر وحلمه بالعودة للخضر يتبخر

كنا قد أشرنا في أعداد كثيرة سابقة أن سيلتا فيغو سيكون بوابة بودبوز للعودة للمنتخب، أو على الأقل بوابته لعودة للمشاركة بانتظام والتي حرم منها في ناديه السابق لكن العكس هو الذي يقعن رياض ومنذ التحاقه بناديه الجديد لعب النادي 5 لقاءات استدعي فيها الجزائري للقاءين فقط شارك في واحد كأساسي ولعب خمسين دقيقة وغاب عن الثاني أما الثلاثة لقاءات الأخرى فلم يستدع بتاتا، أمر مثل هذا يؤكد أن وضع رياض بودبوز بات أسوأ من وضعه السابق مع ريال بيتيس وحلمه بالعودة للخضر تبخر.

بلماضي لن يستدعي لاعبا بعيدا عن المنافسة

من دون أدنى شك، فإن الناخب الوطني جمال بلماضي لن يقوم بتوجيه الدعوة للاعب ظل بعيدا عن أجواء المنافسة طيلة الفترة الطويلة الماضية، حيث كان خارج حسابات مدربه سيتيين في نادي ريال بيتيس، قبل أن تقوم غدارة هذا النادي للاستغناء عن خدماته ويلتحق بصفوف سيلتافيغو الذي لم يلعب معه سوى بضعة دقائق فقط قبل أن يحرم مجددا من المنافسة هذه المرة بسبب البطاقة الحمراء، وهو ما يزيد من تعب اللاعب من جهة، وأيضا من فرضية عدم تواجده خلال تربص شهر مارس القادم بمركز سيدي موسى من جهة مقابلة.

ع- ب

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