مدرب لانس” من المتوقع عود تاهرات قبل نهاية الموسم” :

أدلى مدرب نادي لانس فيليب مونتانيي بتصريحات للإعلام المحلي زف فيها أخبارا سارة لأنصار الخضر، مونتانيي وفي حديثه عن حالة بعض لاعبيه المصابين تكلم عن تاهرات وقال أن وضعه في تحسن متسمر وأضاف” وضع مهدي مميز جدا، أعتقد أنه سيعود قبل نهاية الموسم الحالي، لكن يبقى هذا مجرد احتمال لأننا نستبشر خيرا بتحسن وضعه” وكانت أغلب التقارير حتى الرسمية منها قد أكدت نهاية موسم تاهرات بسبب الإصابة البليغة التي تعرض لها على مستوى الركبة

“عودته للمس الكرة والاحتكاك ببقية زملائه ستحدد بصفة دقيقة إن كان سيعود”

مدرب لانس كشف أنه متفائل بوضع مهدي تاهرات وقرب عودته، لكن على الجميع انتظار عودته للتدريبات ولمس الكرة والعودة لاحتكاك باللاعبين لأن ذلك فقط، من سيحدد تاريخا معنيا لعودته فلربما تنتكس حالته وأنهى تصريحاته بالقول:” على العموم دعونا ننتظر عودته للتدريبات، فحين لمس الكرة ويحتك مع بقية زملائه اللاعبين سنتأكد وقتها من تاريخ معين لعودته، لكن مع الوضع الحالي والتطورات الإيجابية لإصابته فإن الوضع جيد للغاية”.

بلماضي سيكون سعيدا وعودة المنافسة بقوة على مركز محور الدفاع

كما أشرنا إليه سابقا فإن عودة تاهرات للمشاركة قبل نهاية الموسم ستعني بكل تأكيد تواجده في التربص، الذي سيسبق كأس إفريقيا في مصر، مهدي وقبل إصابته يعتبر أهم لاعب في الدفاع وعودته ستكون في صالح المنتخب من دون شك، ففي حال شارك فإن الأمر سيكون في صالح الدفاع وحتى في حال لم يشارك ولم يسمح له وضعه البدني بذلك فإن مجرد تواجده سيحيي المنافسة، وهو أمر أكثر من إيجابي للخضر في انتظار تحسن وضعه ولما التواجد أساسيا في المنتخب لأن الخضر بحاجة ماسة للاعب بقوته.

ع – ب

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