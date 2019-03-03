مورينيو: رونالدو نازاريو هو أفضل رونالدو عرفته

اختار جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي السابق لريال مدريد أفضل لاعب تولى مهمة تدريبه في مسيرته حيث فضل البرازيلي رونالدو الملقب بـ”الظاهرة” على حساب اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” الذي تولى تدريبه في فترة تواجده في ريال مدريد.

وتواجد مورينيو في برنامج وثائقي للحديث عن السير بوبي روبسون الذي سبق وأن عمل معه كمساعد في نادي برشلونة الإسباني خلال موسم 1996-1997.

وصرح المدرب البرتغالي: ” خلال فترة عملي مع برشلونة أفضل لاعب عملت معه هو رونالدو، أقصد البرازيلي والذي قضى موسمًا مثاليًا مع برشلونة”.

وتابع: “رونالدو نازاريو لعب أفضل موسم له خلال مسيرته الكروية مع برشلونة، لقد كان مذهلًا، لم أر أبدًا لاعبًا مثله”.

يذكر أن البرازيلي رونالدو حقق لقب كأس الكؤوس الأوروبية في موسم عمله مع مورينيو في برشلونة.